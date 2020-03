Začenja se sojenje domnevno vpletenim v sestrelitev malezijskega letala nad Ukrajino

Haag, 9. marca - Na sodišču v Haagu se bo v odsotnosti začelo sojenje trem Rusom in ukrajinskemu uporniškemu poveljniku, ki so osumljeni vpletenosti v sestrelitev malezijskega potniškega letala julija 2014 na vzhodu Ukrajine. Začetek sodnega postopka so v nasprotju z rusko stranjo pozdravili v Maleziji in Avstraliji, saj so bili med žrtvami tudi njihovi državljani.