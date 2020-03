Za finale v Madridu le še dve prosti mesti

Ljubljana, 7. marca - Znanih je šestnajst pod osemnajstih udeležencev zaključnega turnirja Davisovega pokala. Polfinalistom 2019 - Kanadi, Veliki Britaniji, Rusiji in Španiji - ter povabljencema Franciji in Srbiji so se pridružili zmagovalci kvalifikacij - Avstralija, Italija, Kazahstan, Ekvador, Hrvaška, Madžarska, Avstrija, Nemčija, Švedska in Češka.