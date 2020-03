Epidemiologi s polnimi rokami dela zaradi preverjanja stikov metliških in mariborskih zdravstvenih delavcev

Maribor/Metlika/Ljubljana, 7. marca - Epidemiološke službe nadaljujejo z identificiranjem in testiranjem oseb, ki so bile v stiku s Slovenci, okuženimi z novim koronavirusom, med katerimi so tudi trije zaposleni v zdravstvenih ustanovah. Zdravnik v metliškem zdravstvenem domu je imel po do zdaj znanih podatkih okoli 300 kontaktov, v Mariboru pa so testirali okoli 70 oseb.