Nove Mesto, 7. marca - Norveška (1:09:14,8) je dobila tudi šesto in hkrati zadnjo žensko štafetno preizkušnjo v sezoni za svetovni pokal v biatlonu v češkem Novem Mestu. Druge so bile Francozinje (+ 28,7), tretje pa Nemke (+ 57,0). Slovenke so bile 19. (+ 9:24,6).