Zaradi koronavirusa šest tekem odbojkarske lige prvakov v Mariboru

Maribor, 7. marca - V mariborski športni dvorani Lukna bodo v marcu odigrali kar šest preloženih tekem četrtfinala odbojkarske lige prvakov za moške in ženske. Slovenski ljubitelji tega športa bodo lahko videli slovenska odbojkarska reprezentanta Klemna Čebulja in Izo Mlakar, Korošca v dresu Trentina in Korošico v dresu evropskih prvakinj, Novare.