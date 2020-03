V novomeški bolnišnici strogi ukrepi; testirajo šest ljudi

Ljubljana/Novo mesto, 7. marca - V Splošni bolnišnici Novo mesto so, potem ko se je s koronavirusom okužil zdravnik iz Zdravstvenega doma Metlika, uvedli stroge ukrepe. Prepovedali so obiske in uvedli strog režim za bolnike. Šestim ljudem, ki so bili v stiku z okuženim zdravnikom in kažejo znake vnetja, so odvzeli bris, zdaj čakajo na rezultat.