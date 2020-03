Krim Mercator - Budućnost 29:23 (14:13)

Ljubljana, 7. marca - Rokometašice Krima Mercatorja so v zadnjem krogu glavnega dela lige prvakinj premagale Budućnost z 29:23 (14:13). Izbranke Uroša Bregarja so v drugem delu tekmovanja dosegle eno zmago in remi ter doživele štiri poraze in ostale brez četrtfinala. Današnja tekma na Kodeljevem je zaradi izbruha novega koronavirusa minila brez gledalcev.