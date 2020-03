Založba odpovedala izid avtobiografije Woodyja Allena

New York, 7. marca - Po številnih polemikah je založba Hachette v petek najavila, da prihodnji mesec vendarle ne bo izdala napovedane avtobiografije Apropos of Nothing režiserja Woodyja Allena, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Proti izidu knjige so se med drugim izrekli Allenova posvojenka Dylan Farrow, njegov sin Ronan Farrow in številni zaposleni v založbi.