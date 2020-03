Varuh opozarja pred stigmatizacijo ljudi z virusom

Ljubljana, 7. marca - Situacije, kot je izbruh koronavirusa, vzbujajo med ljudmi nelagodje in strah, kar lahko privede do neljubih dogodkov, se zaveda varuh človekovih pravic Peter Svetina. Zato opozarja, da se ne sme zgoditi, da bodo posamezniki zaradi predsodkov, strahu ali napačnih predstav, deležni stigmatizacije in izločitve.