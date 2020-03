Po odpovedi Cortine v Kranjski Gori in Areju dokončno o globusih

piše Sandi Mladenović

Kranjska Gora, 7. marca - Kranjska Gora za moške in Are za ženske bosta zadnji tekmovalni prizorišči sezone 2019/20 svetovnega pokala v alpskem smučanju. Mednarodna smučarska zveza (Fis) je dokončno odpovedala finale sezone v Cortini d'Ampezzo. Tekme v Sloveniji in na Švedskem bosta tako odločilni za globuse.