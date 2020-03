Poraz vodilnih ekip zahodne konference

New York, 7. marca - V severnoameriški hokejski ligi NHL so ponoči odigrali šest tekem. Odmevata poraza vodilnih ekip zahodne konference. Vodilna ekipa centralne skupine, St. Louis Blues, je izgubila v gosteh pri New Jersey Devils z 2:4, medtem ko je vodilna ekipa pacifiške skupine, Vegas Golden Knights, izgubila v gosteh pri Winnipeg Jets brez zadetega gola z 0:4.