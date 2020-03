Dončićev Dallas zmagal, Miami Gorana Dragića poražen

Dallas, 7. marca - Ekipa Dallas Mavericks je doma v severnoameriški košarkarski ligi NBA premagala Memphis Grizzlies s 121:96, Miami Heat pa je v New Orleansu s Pelicans izgubil s 104:110. Luka Dončić je k zmagi Dallasa v pol ure prispeval 21 točk, šest podaj, štiri skoke in dve ukradeni žogi, Dragić pa je za Miami v 27 minutah zbral 15 točk, tri podaje in skok.