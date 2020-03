Newyorški borzni indeksi kljub koronavirusu iztisnili tedensko rast

New York, 7. marca - Wall Street je v petek sklenil še en turbulenten teden zaradi koronavirusa in sredi tedna je celo kazalo, da si bo krepko opomogel od padcev preteklega tedna, vendar proti koncu tedna optimizma ni povrnilo niti novo izjemno poročilo o zaposlovanju in stopnji brezposelnosti. Indeksi so kljub temu uspeli iztisniti tedensko rast.