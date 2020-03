Newyorške borze trgovanje spet zaključile s padci

New York, 6. marca - Indeksi na newyorških borzah so zadnji dan trgovanja tega tedna spet končali v rdečem. Indeksi so zaradi skrbi vlagateljev glede koronavirusa utrpeli padce kljub spodbudnim podatkom z ameriškega trga dela, ki so presegli pričakovanja. Skrbi glede virusa že več dni negativno vplivajo na svetovne trge po vsem svetu.