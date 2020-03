Združenje: Obvestilo glede potovanj v tujino lahko pomeni stečaj vseh turističnih agencij

Ljubljana, 6. marca - V Združenju turističnih agencij Slovenije so ogorčeni nad najnovejšim obvestilom ministrstva za zunanje zadeve glede potovanj v tujino. Ta po njihovih navedbah pušča vtis, da vlada odsvetuje potovanja v tujino, kar lahko pomeni sprožitev mehanizmov odpovedi vseh rezerviranih potovanj. To lahko privede do stečaja vseh turističnih agencij, svarijo.