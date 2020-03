Grčiji pomoč za soočenje s povečanim številom migrantov ponudilo 14 držav EU

Bruselj, 6. marca - Na podlagi prošnje Grčije zaradi povečanega števila vstopov migrantov in beguncev v državo je preko evropskega mehanizma na področju civilne zaščite doslej Grčiji pomoč v naravi ponudilo 14 članic EU in kandidatk za članstvo, so danes sporočili iz Bruslja. Med njimi je tudi Slovenija.