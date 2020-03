Lufthansa bo zaradi koronavirusa prizemljila pol letal

Frankfurt, 6. marca - Nemški letalski prevoznik Lufthansa bo zaradi širjenja novega koronavirusa in občutnega padca povpraševanja po letalskih prevozih v prihodnjih tednih prizemljil pol letal. Skupaj s hčerinskimi družbami Eurowings, Swiss in Austrian Airlines je že odpovedal številne polete, med drugim do konca aprila ne bo letel na Kitajsko in v Iran.