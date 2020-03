Rokometni tekmi lige prvakinj na Danskem brez gledalcev

Dunaj, 6. marca - Obe nedeljski tekmi zadnjega kroga drugega dela evropske lige prvakinj v rokometu na Danskem med Esbjergom in Metzom ter Odensejem in Lado iz Taljatija bosta zavoljo nevarnosti epidemije novega koronovirusa odigrani brez gledalcev, so sporočili iz Evropske rokometne zveze (EHF).