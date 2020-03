Nova KBM Branik - Calcit Volley (-20, -25, -22)

Maribor, 6. marca - V zadnji tekmi modre skupine 1. DOL za ženske so odbojkarice Calcit Volleyja v gosteh premagale Novo KBM Branik s 3:0 (20, 25, 22) in se na lestvici prebile na prvo mesto in imele v končnici prednost domačega igrišča. S kom bodo igrale v četrtfinalu bo znano po sobortnih tekmah zelene skupine.