Letna svetovna raziskava kaže na izboljšanje v enakosti spolov, pot do prave enakosti pa je še dolga

Ljubljana, 7. marca - Raziskava svetovnega združenja Win International, ki jo je v Sloveniji in na Hrvaškem izvedel Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana, kaže, da se je mnenje o doseženosti enakosti med spoloma na številnih področjih glede na lansko leto povečalo. Kljub temu pa Mediana ugotavlja, da je pot do enakosti in varnosti žensk po svetu še dolga.