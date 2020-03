Potrjen osmi primer okužbe z novim koronavirusom v Sloveniji

Metlika, 6. marca - V Sloveniji so potrdili osmi primer okužbe z novim koronavirusom, so za STA potrdili na ministrstvu za zdravje. Informacijo o novem primeru so sicer najprej objavili na spletni strani Zdravstvenega doma Metlika, kjer bodo do nadaljnjega sprejemali le nujne primere. Po neuradnih informacijah STA je okuženi zdravnik v zdravstvenem domu.