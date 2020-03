Po svetu več kot 100.000 okuženih z novim koronavirusom, v Sloveniji potrjenih osem primerov

pripravila Sanja Gornjec

Ljubljana, 6. marca - Število okuženih z novim koronavirusom po svetu je danes preseglo 100.000, v Sloveniji pa so okužbo danes potrdili pri osmem bolniku. Vsi so stabilni, a so jih po protokolu hospitalizirali. Trije od njih so sicer zaposlenih v zdravstvenih ustanovah. Vse strožji so tudi ukrepi pristojnih, zunanje ministrstvo svetuje preložitev nenujnih potovanj.