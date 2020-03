Evropske borze z globokimi padci; evro se krepi, cene nafte strmoglavile

London/Frankfurt/Pariz, 6. marca - Evropske borze so danes zabeležile velike padce. Vlagatelji so po ocenah analitikov panični zaradi poglabljanja krize z novim koronavirusom, ki se še naprej širi po Evropi. Število okuženih z novim koronavirusom po svetu je danes preseglo 100.000. Evro se v primerjavi z dolarjem krepi, cene nafte pa so padle za skoraj osem odstotkov.