Nordijski kombinatorci sezono končujejo že v soboto

Schonach, 6. marca - Nordijski kombinatorci bodo sezono svetovnega pokala 2019/20 sklenili že ta konec tedna v Oslu, so danes potrdili na Mednarodni smučarski zvezi. Prvotno sta bili v koledarju še tekmi v nemškem Schonachu 14. in 15. marca, a so organizatorji prireditvi zaradi pomanjkanja snega odpovedali.