SBI TOP ta teden skoraj s triodstotnim padcem

Ljubljana, 6. marca - Indeks SBI TOP je teden sklenil pri 882,14 točke, kar je 2,74 odstotka nižje kot minuli petek. Na tedenski ravni so največji padec zabeležile delnice NLB, ki so padle za več kot osem odstotkov. Vlagatelji so v petih dneh ustvarili 10,7 milijona evrov prometa, največ s Krkinimi delnicami.