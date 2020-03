Ob dnevu žena pet kratkih filmov slovenskih režiserk

Ljubljana, 7. marca - Slovenski filmski center (SCF) bo ob dnevu žena že peto leto zapored ponudil izbor kratkih filmov slovenskih režiserk. Letos predstavljajo pet filmov iz let 2018 in 2019. Prva dva sta nastala v produkciji AGRFT, trije prihajajo iz produkcijskih hiš. Filmi bodo od danes do vključno 9. marca na voljo preko spletne strani Baza slovenskih filmov.