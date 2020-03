Skupina Intereuropa lani z manjšim dobičkom

Koper, 6. marca - Skupina Intereuropa je čisti dobiček lani v primerjavi z letom 2018 zmanjšala za šest odstotkov na 3,9 milijona evrov. Prihodki so dosegli 160,4 milijona evrov in bili primerljivi s predlanskimi. Ob tem so v Intereuropi izpostavili, da se je neto finančni dolg lani zmanjšal za 6,7 milijona evrov na 53,5 milijona evrov.