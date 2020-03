V Bolgariji zaprli šole zaradi epidemije gripe

Sofija, 6. marca - V Bolgariji, ki je ena redkih držav, kjer še niso zabeležili okužbe z novim koronavirusom, so zaradi epidemije gripe zaprli šole do 11. marca. Za ta ukrep so se odločili zaradi več kot 5000 primerov gripe v zadnjem tednu februarja, predvsem med dojenčki in mlajšimi od 14 let, poroča francoska tiskovna agencija AFP.