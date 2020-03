SBI TOP zadnji dan tedna krepko navzdol

Ljubljana, 6. marca - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP se je zadnji dan tega tedna občutno znižal. Izgubil je 2,43 odstotka in se oblikoval pri 882,14 točke. K padcu so prispevale vse prometnejše delnice, še posebej pa NLB in Zavarovalnice Triglav. Sklenjenih je bilo za skupaj 2,4 milijona evrov poslov.