Negativna gibanja na Wall Streetu se nadaljujejo

New York, 6. marca - Zadnji trgovalni dan tega tedna se padanje indeksov na Wall Streetu nadaljuje. Bojazni pred globalno recesijo in nezadržnim širjenja novega koronavirusa še naprej negativno vplivajo na vzdušje med vlagatelji, pravijo analitiki. Po drugi strani ostaja veliko povpraševanje po varnih naložbah, kot so japonski jen, zlato in predvsem obveznice.