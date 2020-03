Nekateri hoteli zaradi novega koronavirusa začasno zaprti

Ljubljana, 6. marca - Zaradi izbruha novega koronavirusa v Sloveniji in drugih državah je stanje v slovenskih hotelih "resno", pravi predsednik združenja hotelirjev Gregor Jamnik. "Vsak dan beležimo stornacije, novih rezervacij pa je zelo malo," je povedal za STA in dodal, da so določeni hoteli začasno zaprli vrata.