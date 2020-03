Slovenski turizem srebrn in bronast v Berlinu

Ljubljana, 6. marca - Slovenska turistična organizacija (STO) je v četrtek prejela dve srebrni in eno bronasto priznanje na Golden City Gate, ki jih podeljujejo za odličnost na področju promocijsko-komunikacijskih orodij v turizmu. Nagrajena je bila za tiskano publikacijo, spletne aktivnosti in promocijski film o ekološkem turizmu. Nagrado so prejele tudi Domžale.