OZS zaradi koronavirusa predlaga začasno oprostitev davkov

Ljubljana, 6. marca - Slovenski obrtniki in podjetniki že občutijo vpliv širjenja novega koronavirusa, po anketi OZS med okoli 200 člani je takšnih 80 odstotkov. Posledice čutijo med drugim gostinci, hotelirji in avtobusni prevozniki. Zato vlado pozivajo k ukrepom, med katerimi naj bo začasna oprostitev plačila davkov in kritje bolniške odsotnosti.