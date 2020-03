Celjska bolnišnica sprejela zaščitne ukrepe zaradi koronavirusa

Celje, 6. marca - Celjska bolnišnica je zaradi povečanega števila sumov na okužbo z novim koronavirusom in tudi bolnikov s potrjeno okužbo od danes do preklica sprejela nekatere zaščitne ukrepe. Z njimi bi radi zmanjšali možnosti za okužbo bolnikov, ki v bolnišnico prihajajo zaradi drugih zdravstvenih težav, hospitaliziranih bolnikov in njihovih zaposlenih.