Organizatorji preložili še tri italijanske kolesarske dirke

Milano, 6. marca - Potem ko so že v četrtek organizatorji za nedoločen preložili enodnevno kolesarsko klasiko Strade Bianche, je danes enaka usoda doletela še tri italijanske dirke. Zaradi koronavirusa so prestavili še preizkušnje od Tirenskega do Jadranskega morja (Tirreno-Adriatico), ki bi se morala začeti 11. marca, Milano-San Remo in dirko po Siciliji.