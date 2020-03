Zlato zaradi koronavirusa najdražje po letu 2013

Frankfurt, 6. marca - Strm padec tečajev vrednostnih papirjev zaradi širjenja novega koronavirusa po svetu in padanje donosnosti obveznic so potisnili cene zlata na najvišjo raven po letu 2013. Zjutraj je bilo treba na borzi v Frankfurtu za unčo zlata odšteti 1690 dolarjev. V nadaljevanju trgovanja se je cena spustila do 1687 dolarjev.