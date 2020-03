Mineva 80 let od smrti enega največjih pisateljev 20. stoletja Bulgakova

Moskva, 8. marca - Pred 80 leti je umrl ruski pisatelj in dramatik Mihail Bulgakov, ki je v svojih delih združeval realizem in fantastiko s pridihom satiričnega. V svetovni literarni vrh se je vpisal z romanom Mojster in Margareta, ki ga je pisal od leta 1928 pa vse do smrti. Objave romana ni dočakal; prva cenzurirana verzija je v Sovjetski zvezi izšla leta 1966.