V okviru projekta Greencycle novi koraki v krožno gospodarstvo

Maribor, 8. marca - V Mariboru je ta teden potekala zaključna konferenca evropskega projekta Greencycle, v okviru katerega so v tem mestu spisali strategijo prehoda v krožno gospodarstvo. To je mestni svet sprejel že pred dvema letoma, zdaj pa so podpisali s partnerji še manifest, da bodo še naprej hodili v tej smeri.