Ivančna Gorica, 6. marca - Policisti so v hišni preiskavi pri 37-letnemu osumljencu z območja Ivančne Gorice našli in zasegli dva kosa vojaškega orožja in več kot 1100 različnih nabojev, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto. Preiskava še ni zaključena, policisti pa ugotavljajo okoliščine kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja in eksplozivov.