Tudi v izobraževanju skrbi zaradi novega koronavirusa

Ljubljana, 6. marca - Zaskrbljenost zaradi novega koronavirusa čutijo tudi v izobraževanju. V mnogih šolah so že v minulih tednih začeli bolj aktivno opozarjati na ukrepe za preprečevanje širjenja okužb dihal. Posamezne šole pa so se odločile celo za odpovedi šolskih dejavnosti in dogodkov. Na ministrstvu poudarjajo, da v tem trenutku ni razloga za tako stroge ukrepe.