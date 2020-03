Ni dokazov, da se novi koronavirus prenaša prek domačih živali

Ljubljana, 6. marca - Zaenkrat ni dokazov, da bi se okužba z novim koronavirusom prenašala prek domačih ali hišnih živali ali živil živalskega izvora. Kljub temu pa Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in Svetovna organizacija za zdravje živali (OIE) svetujeta ljudem, da v stiku z živalmi upoštevajo splošne higienske ukrepe, so spomnili v upravi za varno hrano.