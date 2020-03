Na pokalu Vitranc posebna navodila za obiskovalce v zvezi s koronavirusom

Kranjska Gora, 6. marca - Kranjska Gora nestrpno pričakuje karavano alpskih smučarjev, ki se bodo 14. in 15. marca merili na veleslalomu in slalomu za svetovni pokal. Obiskovalci so na smučarski spektakel v Kranjsko Goro toplo vabljeni. Brezplačno je ogled tekem možen z večjo slovensko zastavo. Bo pa letošnje tekmovanje potekalo v znamenju zdravstvenih navodil.