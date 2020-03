Spletni karierni sejem nakazal nadaljnje povpraševanje po prodajnikih in tržnikih

Ljubljana, 8. marca - Spletnega kariernega sejma, ki je januarja stekel v organizaciji podjetja Optius Moja zaposlitev, so se udeležili predvsem posamezniki, stari med 25 in 34 let ter med 35 in 44 let. Potrdilo se je, da se bo nadaljevalo veliko povpraševanje po prodajnikih in tržnikih, pa tudi informatikih, finančnih, analitikih, finančnih in tehničnih strokovnjakih.