Večina Zemljanov s predsodki do žensk

New York, 6. marca - Ob skorajšnjem mednarodnem dnevu žensk so Združeni narodi objavili raziskavo, iz katere je razvidno, da ima velika večina svetovnega prebivalstva, oba spola, predsodke do žensk. Raziskavo je Program ZN za razvoj (UNDP) opravil v 75 državah, tudi Sloveniji, ki predstavljajo 80 odstotkov svetovnega prebivalstva.