V hoški občini začeli postopke za prostorske spremembe

Hoče, 7. marca - Občina Hoče Slivnica je te dni pričela postopke za prenovitev občinskega prostorskega načrta in ob tem lastnike zemljišč in druge zainteresirane pozvala, da do 1. junija oddajo vloge za spremembo namembnosti. Kot je za STA povedal župan Marko Soršak, so spremembe potrebne, saj je sedanji iz leta 2014 pomanjkljiv oziroma bi lahko bil boljši.