V Zagrebu okrogla miza o Celjanki Almi Karlin

Zagreb, 8. marca - Na okrogli mizi z naslovom Dolga pot do uresničitve bodo danes v zagrebški knjižnici in čitalnici Bogdana Ogrizovića spregovorili o pisateljici, popotnici in poliglotki iz Celja Almi M. Karlin, ki je med letoma 1919 in 1927 prepotovala svet. Dogodek bo potekal ob mednarodnem prazniku žensk.