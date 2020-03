Dnevnik: DUTB z izvršbo terja Vegradove podizvajalce v Celovških dvorih

Ljubljana, 6. marca - DUTB je proti nekdanjim podizvajalcem Vegrada AM, ki so bili za delo v ljubljanski soseski Celovški dvori delno poplačani s stanovanji, vložila izvršbo, in sicer od vsakega terja več kot 20 milijonov evrov. Če podizvajalci ne bodo uspešni s pritožbami, napovedujejo skupinsko tožbo, danes poroča časnik Dnevnik.