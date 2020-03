Turistični vodniki opozarjajo na izpad prihodkov zaradi koronavirusa

Ljubljana, 6. marca - Turistični vodniki so danes opozorili na posledice izbruha novega koronavirusa. Nekaterim grozi popoln izpad dohodka zaradi odpovedi rezervacij za celotno prihajajočo sezono. Turistični vodniki sicer v turizmu predstavljajo "posebej ranljivo skupino, saj jih velika večina dela kot samostojni podjetniki", so opozorili in pozvali k pomoči države.