ADB: Koronavirus bi lahko povzročil več kot 300 milijard dolarjev škode

Tokio, 6. marca - Izbruh novega koronavirusa bi lahko povzročil do 347 milijard dolarjev globalne škode, je danes sporočila Azijska razvojna banka (ABD). Močno so in še bodo prizadeti zlasti domača potrošnja in turizem, dobavne verige, veliki bodo tudi učinki v zdravstvu, povzema nemška tiskovna agencija dpa.