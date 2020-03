Kolegij predsednika DZ na predlog nove koalicije spremenil sestavo nekaterih delovnih teles

Ljubljana, 6. marca - Kolegij predsednika DZ je na današnji seji sprejel sklep, ki spreminja sestavo nekaterih parlamentarnih delovnih teles, predlagale pa so ga stranke nove koalicije SDS, SMC, NSi in DeSUS. Sklep je izzval nekaj negodovanja pri strankah, ki bodo po novem v opoziciji. Posebej kritični so v Levici. Kolegij je prvič vodil novi predsednik DZ Igor Zorčič.